Casal idoso ferido em colisão rodoviária no Funchal

Um acidente rodoviário ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, na Estrada da Boa Nova, no Funchal, resultou em ferimentos num casal idoso. Os restantes passageiros dos veículos envolvidos na colisão escaparam ilesos.

De acordo com informações apuradas pelo JM, o casal queixava-se de dores traumáticas nos ombros e na coluna na sequência do impacto. O homem, de 84 anos, e a mulher, de 82, foram prontamente assistidos por equipas dos Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

Após a primeira assistência no local, ambos foram transportados para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde receberam cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela PSP.