Casal ferido em acidente de moto junto ao Hospital

Um casal ficou ferido esta noite após ter sofrido um acidente de moto no Funchal, a poucos metros do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Segundo uma fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, uma equipa foi mobilizada para a Praceta Francisco Santana, mais conhecida como rotunda do Hospital, onde uma moto acabou por se despistar, deixando o condutor e a passageira feridos.

Ambos apresentavam ferimentos ligeiros nos membros superiores, algumas escoriações, além de dois ferimentos traumáticos nos membros inferiores, indicativos de possíveis fraturas, apurou o JM. Foram prontamente socorridos e transportados para o hospital, onde deram entrada no serviço de urgências.