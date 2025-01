A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, que vigorará até às 6h de amanhã, 24 de janeiro, ao mesmo tempo que cancelou o aviso de vento forte depois de indicações obtidas junto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O vento será de NE, variando de fresco a muito fresco, com intensidade reduzida para moderado e, no final da tarde, tornando-se, depois, fraco. A visibilidade será boa a moderada.

Quanto à ondulação, na costa norte as ondas terão altura de 4 a 5 metros, passando para 2 a 3 metros, enquanto na costa sul as ondas começarão com 2 a 3 metros, reduzindo para 1 a 1,5 metros.

A recomendação é para que a comunidade marítima e a população, em geral, se previnam, assegurando a amarração das embarcações e evitando passeios próximos ao mar, especialmente em zonas expostas, como molhes, arribas e praias.