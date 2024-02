Campanário: Prisão preventiva para o suspeito do homicídio de domingo

Ficou em prisão preventiva o homem suspeito de ter assassinado um jovem de 36 anos na madrugada de domingo, na freguesia do Campanário, Ribeira Brava.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe determinada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva, estando este homem indiciado por um crime de homicídio qualificado.

O JM sabe que este suspeito é residente no Lugar da Serra, zonas altas da freguesia do Campanário.

Recorde-se que o crime ocorreu pelas 2h30 de domingo após a festa em honra de S. Brás, padroeiro daquela freguesia. O agressor, munido com uma faca, desferiu dois golpes no pescoço de Artur Sousa, a vítima mortal, que ainda conseguiu andar alguns metros, mas acabou por cair, ficando prostrado no chão.

A Polícia Judiciária deteve o suspeito ainda na tarde de domingo, conforme noticiou o JM, aqui.