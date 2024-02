Homem de 36 anos foi gravemente ferido com uma arma branca em Campanário

Um homem de 36 anos foi, esta noite, gravemente agredido com uma arma branca na freguesia do Campanário, onde decorria ontem uma festa em honra do padroeiro local.

Conforme apurou o JM, o alerta foi dado por volta das 02h30, tendo os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol se dirigido ao local, com duas ambulâncias, para prestar socorro. No entanto, dada a gravidade dos ferimentos provocados pelo esfaqueamento, foi também acionada a uma equipa EMIR.

De acordo com fonte da corporação, o homem ainda foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas, segundo avança o Diário de Notícias da Madeira, este terá acabado por falecer.

A mesma publicação mais noticia que a PSP identificou o autor da agressão.