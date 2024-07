Várias pessoas ficaram, ontem, feridas após uma desordem entre vizinhos. A confusão começou quando dois homens, supostamente alcoolizados, se envolveram em cenas de socos e pontapés, numa rixa que ocorreu no Pico das Romeiras, em Santo António, onde compareceram as autoridades de socorro e policiais. Para o local, foi ativada uma patrulha da Brigada de Intervenção Rápida (BIR) da PSP.

Segundo uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), mais duas mulheres estiveram envolvidas na confusão entre os vizinhos.

Um dos envolvidos, de 66 anos, alegou ter sido agredido com uma arma branca pelo vizinho. Foi o único dos quatro transportado ao hospital. Os restantes três feridos foram assistidos pelos socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa no local, mas todos recusaram uma ida ao hospital.

As vítimas apresentavam queixas distintas. Uma jovem tinha ferimentos traumáticos na face, alegadamente provocados por socos, enquanto o suposto agressor, com a arma branca, queixava-se de várias escoriações na face. Outra mulher, que vive com o agressor, apresentava ferimentos também na cara e nos membros superiores.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local com vários efetivos, tendo posto termo à briga e identificado todos os envolvidos na rixa.