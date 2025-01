Bombeiros combatem incêndio em contentor de lixo

Equipa de bombeiros rapidamente extinguiu as chamas após ato de vandalismo

Uma equipa de combate a incêndios rurais foi acionada na madrugada de hoje para extinguir um incêndio que deflagrou num contentor de lixo na zona do Estreito. Segundo apurou o JM, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL) conseguiram controlar as chamas de forma célere. Tudo indica que o fogo teve origem num ato de vandalismo contra o contentor de lixo. No local, uma equipa de três bombeiros resolveu prontamente a situação, circunscrevendo o incêndio ao contentor, que ficou completamente destruído.