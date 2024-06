Atropelamento em Santa Cruz acabou por ser fatal

O condutor do veículo que causou o acidente foi socorrido e transportado às urgências.

O atropelamento em Santa Cruz, que o JM noticiou na sua edição online, resultou numa morte e num ferido.

O óbito é da pessoa que foi atropelada pelo veículo e não resistiu aos ferimentos, enquanto o ferido foi o condutor do veículo, que acabou por ser vítima de doença súbita, acabando por ser transportado ao hospital. Segundo uma informação avançada pelos bombeiros, a vítima mortal sofreu ferimentos graves e irreversíveis na cabeça.

No teatro de operações esteve uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e duas equipas de apoio. A Polícia está a investigar o acidente e aguarda a chegada do delegado e saúde, que vai analisar o corpo e autorizar o seu levantamento para ser transportado para o Serviço de medicina legal e forense do Hospital. Cabe às autoridades judicias determinar ou não a autópsia do corpo.A circulação automóvel está praticamente parada.