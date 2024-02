Assaltante de loja na Camacha morre após cair de muro

Foi um assalto que terminou em tragédia para um dos assaltantes que furtaram esta noite uma loja no interior do Centro Comercial Camacha Shopping. Tragédia porque um dos meliantes acabou por falecer pouco tempo depois de ter roubado um expositor de isqueiros do estabelecimento ‘Fashion & Company’.

Segundo consta, após consumado o assalto, o homem na casa dos 30 anos terá saltado um muro nas imediações do centro comercial visado, tendo dado uma queda que se revelou fatal.

No entanto, conforme apurou o JM junto de fonte dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se mobilizaram para esta ocorrência com dois veículos e quatro operacionais, à chegada ao local, por volta das 02h40 da madrugada, o assaltante ainda apresentava sinais vitais, embora já se encontrasse em estado crítico.

Foi então imobilizado de imediato e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, merecendo acompanhamento das autoridades.

Todavia, o homem, que não transportava consigo documentos de identificação, acabou mesmo por falecer devido a complicações já nesta unidade hospitalar.

Recorde-se que a freguesia da Camacha tem sido ‘varrida’ por uma onda de assaltos, nomeadamente a bares e estabelecimentos comerciais, que tem motivado a preocupação generalizada entre a população.

Aliás, a insegurança sentida motivou inclusivamente a realização de uma vigília na semana passada, na qual os participantes pediram mais policiamento na zona.