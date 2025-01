Um leitor do JM enviou imagens e vídeos para a redação do JM, que aparentam mostrar uma descarga de águas residuais para o mar na zona do Atalaia, no Caniço.

As imagens suscitam naturais preocupações ambientais. Confrontado pelo Jornal, Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, declarou não ter conhecimento da situação em questão, embora admita que, no passado, foi identificado um problema semelhante na mesma área.

O autarca sublinhou que iria verificar se se trata da mesma descarga registada anteriormente, que envolvia águas residuais.

Ainda de acordo com informações apuradas pelo JM, a zona encontra-se deserta nesta altura, em grande parte devido à agitação marítima, considerada inadequada para banhos, conforme alertado pela Capitania do Porto do Funchal.