Um acidente de viação ocorrido esta tarde, na rua paralela à Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho, no Funchal, deixou a condutora de um dos veículos encarcerada.

Uma equipa dos bombeiros Sapadores do Funchal está no local, a proceder a manobras para retirar a condutora do veículo que ficou imobilizado a meio da estrada.

A senhora está imóvel dentro do automóvel enquanto os bombeiros continuam os procedimentos. À espera aguarda uma ambulância da mesma corporação de bombeiros.

Além da ambulância, estão mais três veículos da corporação. A Polícia de Segurança Publica também já se encontra no local.