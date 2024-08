A PSP registou, entre o dia 16 e 22 de agosto um total de 74 acidentes de viação na Madeira, dos quais resultaram 32 feridos.

Os sinistros tiveram lugar nos seguintes concelhos: Funchal (30), Câmara de Lobos (6), Ribeira Brava (3), Ponta do Sol (4), Calheta (8), Porto Moniz (1), São Vicente (4), Santana (5), Machico (4), Santa Cruz (8), Porto Santo (1).

Quanto às vítimas, todas elas apresentavam ferimentos ligeiros (10 no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 3 na Ribeira Brava, 6 na Calheta, 1 no Porto Moniz, 2 em São Vicente, 1 em Santana, 2 em Machico, 1 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo).

Os acidentes diziam respeito a 55 colisões, 14 despistes, dois atropelamentos e os restantes três de tipologia não identificada.