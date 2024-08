O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informou, hoje, que entre 2 e 8 de agosto, ocorreram um total de 74 acidentes de viação na Região, sendo 32 no Funchal.

Há um morto a lamentar, no Funchal, e é um jovem de 17 anos.

Câmara de Lobos ( com 5), Ribeira Brava ( com 3), Ponta do Sol ( com 5), Calheta ( com 1), Porto Moniz ( com 4), Santana ( com 4), Machico ( com 7), Santa Cruz ( com 10), Porto Santo ( com 3) foram os outros concelhos que assinalaram ocorrências. Apenas São Vicente ficou de fora na folha da sinistralidade na última semana.

Este número de sinistros resultou num total de 25 feridos ligeiros: 10 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 na Ponta do Sol, 2 em Santana, 2 em Machico, 6 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo.