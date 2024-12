48 detenções na Madeira durante a Operação Festas em Segurança

O Comando Regional da PSP Madeira informa que no decorrer da Operação Festas em Segurança 2024/2025, efetuou 48 detenções em toda a Região Autónoma da Madeira.

Das detenções efetuadas destacam-se:

· 36 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 30 por condução sob o efeito do álcool e seis por falta de habilitação legal para conduzir;

· Quatro indivíduos detidos por posse de arma proibida

· Cinco indivíduos detidos por desobediência;

· Dois indivíduos detidos por violência doméstica.

Foi ainda efetivada uma detenção por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 213 doses individuais de substâncias estupefacientes e 656 doses individuais de substâncias psicoativas.

Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas, foram fiscalizadas 1.270 viaturas, tendo sido detetadas 51 infrações à legislação rodoviária. Das contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se:

· 24 por condução sob o efeito do álcool;

· 18 por falta de inspeção periódica obrigatória;

· três por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;

· seis por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Quanto à sinistralidade rodoviária foi registado um decréscimo de todos os valores relativamente a igual período do ano passado, sendo registados 119 acidentes, dos quais resultaram 44 feridos (1 feridos graves e 43 feridos ligeiros). Não foi registada qualquer vítima mortal.

A segunda fase desta operação, respeitante ao Ano Novo, iniciou-se ontem, 29 de dezembro, tendo já sido realizadas três operações de fiscalização conjuntas com a Autoridade Regional para as Atividades Económicas (ARAE) no âmbito da pirotecnia. Foram fiscalizados diversos estabelecimentos nas áreas do Funchal e de Machico.

Conselhos sobre pirotecnia

A PSP aproveitou ainda para reforçar os conselhos direcionados para a segurança na posse e utilização de artigos de pirotecnia (de forma autorizada):

· Respeite as zonas permitidas – locais autorizados e seguros, longe de pessoas, animais e objetos inflamáveis;

· Siga as instruções e manuseie os produtos com cuidado, evitando acidentes;

· Evite o consumo de álcool ao manusear fogo de artifício;

· Certifique-se que todos os produtos usados estão completamente apagados antes de serem descartados, prevenindo incêndios.