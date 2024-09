Os dados provisórios fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) mostram que, no 1.º semestre de 2024, foram apurados 1.765 acidentes de viação com intervenção policial, o que significou uma quebra de 0,6% relativamente ao ano anterior. Existiram 516 vítimas (menos 52 que no mesmo semestre de 2023), das quais 486 foram contabilizadas como feridos ligeiros, 28 como feridos graves e 2 como vítimas mortais. Esta uma informação reproduzida pela Direção Regional de Estatística da Madeira.