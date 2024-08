O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), informa que, entre 9 e 15 de agosto, na Madeira, realizaram 17 detenções por condução de veículo em estado de embriaguez.

Neste caso, tratam-se de 8 detenções no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 em São Vicente e 5 no Porto Santo.

Acrescem “5 detenções por condução sem habilitação legal, (1 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 1 na Ponta do Sol e 1 no Porto Santo) e 2 detenções por desobediência (veiculo apreendido), ambas as detenções em Câmara de lobos”, conforme nota do Comando à redação.