Suas filhas Elsa e Gorete; filhos Miguel, José e Nelson; noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar o falecimento da sua saudosa parente, Rosa Nunes, residente que foi na freguesia de São Pedro - Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, sábado, dia 10 de agosto, com celebração de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho – Funchal, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

O corpo estará em câmara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no período entre as 12h00 e 14h15.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 13 de agosto, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima - Funchal, pelas 19h00, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece igualmente todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e reconhece a solidariedade e a amizade de todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 9 de agosto de 2024