Seu marido, Moisés Ascensão Marques, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos afilhados e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural do Porto da Cruz e residente que foi na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Guadalupe - Porto da Cruz, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no cemitério da localidade.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Sábado, dia 03 de Agosto, será celebrada pelas 18h00 a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia, na supracitada Igreja, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Gerência da Empresa Largos Argumentos, Lda. vem manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento da Sra. Rosa Natália de Pontes Vieira Marques, tia do sócio gerente desta empresa.

A todos os restantes familiares e amigos, endereçamos as nossas mais sinceras e sentidas condolências.

Os Colegas da Divisão Administrativa de Gestão Urbanística da Câmara Municipal do Funchal lamentam profundamente a partida da saudosa colega Rosa Marques, cujo funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15h00, na Igreja do Porto da Cruz, após a qual prosseguirá para inumação.

A toda a família apresentamos as nossas mais sentidas condolências.

Porto da Cruz, 30 de julho de 2024