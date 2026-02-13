MADEIRA Meteorologia
13-02-2026
Rogério Ferreira Dias
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua filha, seus filhos, netos, genro, irmãs, sobrinhos, sobrinhas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital dos Marmeleiros, Hospital Dr. João de Almada, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 13 de fevereiro de 2026

