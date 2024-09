Seu filho, José Adriano Rodrigues Vieira, sua companheira e filhos, sua mãe, irmão, cunhada, sobrinho, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, companheiro, padrasto, filho, irmão, cunhado, tio, e parente, residente que foi à rua Velha da Terça, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas, para capela do cemitério municipal de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

No próximo domingo pelas 11:00 horas será celebrada missa do 7º dia, pelo eterno descanso da sua alma na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece muito reconhecida a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Agradecimento especial a todos enfermeiros, médicos e auxiliares da Unidade de Cuidados Intensivos, por todo o esforço incansável, por terem feito de tudo, pelo nosso ente querido, durante esta difícil jornada.

Nunca ficaremos sós, o Nelson deixou um bocadinho de si e levou um bocadinho de nós. Hoje nos despedimos de ti com tristeza no coração, dói muito saber que o tempo não volta atrás, mas recordaremos cada momento que vivemos com muito amor. Para sempre o nosso Vieirinha.

Tânia, Laura e Hugo

A gerência e colaboradores da empresa FREITAS & CAIRES, LDA lamentam profundamente o falecimento do seu funcionário e amigo Nelson Amaro Vieira e expressam publicamente a sua solidariedade, sentimentos e amizade à sua mãe, ao seu filho, companheira, enteados e demais familiares. Um abraço de amizade à família de um grande Homem lutador, humilde e amigo.

Santa Cruz, 17 de setembro de 2024