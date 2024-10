Natália Rodrigues

Seu esposo, Alberto Pinto Correia, seus filhos, noras, genro e netos, sua irmã, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua saudosa parente, residente na Rua Comandante Camacho de Freitas, Campanário. O funeral será realizado hoje, quinta-feira, 24/10/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça às 15:00 horas em direção ao Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre às 15:45 horas, seguindo para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada a missa de corpo presente às 16:00 horas. O funeral prosseguirá para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar daqueles que os acompanham neste momento de dor, e agradece a todos que se juntarem ao funeral.

Informa-se ainda que será celebrada a missa do 7º dia no próximo domingo, 27/10/2024, às 10:30 horas, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, com agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

A família expressa sua gratidão aos médicos e enfermeiros do Centro de Saúde do Campanário e à equipa dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada pela dedicação, apoio e carinho prestados à nossa querida Natália durante todos esses anos, assim como a todos os amigos e familiares pelo amor, amizade e apoio demonstrados.

Campanário, 24 de outubro de 2024