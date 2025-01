Suas Filhas Liliana Nair Cardoso Vasconcelos; Ana Luísa Cardoso Vasconcelos, seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, afilhados demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente e amiga, residente que foi à Praceta 25 de Abril freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo após as cerimónias para cremação no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quinta-feira, dia 09.01.2025, pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Nautileste Turismo Marítimo Lda. cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Sra. Maria Zita Saldanha Vieira Cardoso, irmã dos sócios-gerentes e que o seu funeral se realiza hoje saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo após as cerimónias para cremação no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

Confraria Enogastronómica da Madeira e da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da Confreira Sra. Maria Zita Saldanha Vieira Cardoso endereçando a toda a família e amigos as nossas condolências.

Machico, 4 de janeiro de 2025