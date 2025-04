Maria Rosa Gonçalves Paulo Ornelas

Seus filhos, filha, nora, netos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi à Estrada Padre António Silvino de Andrade nº 84, Paróquia de Nossa do Remédios, Freguesia da Quinta Grande, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 22/04/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:45, em direção à Capela da Vera Cruz onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada as 11:00 seguindo em cortejo fúnebre até ao lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

A família desta nossa irmã endereça um especial agradecimento a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliar do serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça bem como a domiciliaria srª Olga pela forma carinhosa e atenciosa que sempre trataram esta nossa querida familiar.

A missa de 7.º dia será realizada no próximo domingo, às 09:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios como forma de agradimento por todas as pessoas que aconpanharem o funeral desta nossa querida parente.

Quinta Grande, 22 de abril de 2025