Maria Lígia Afonso Ramalho

Os seus filhos, Helena, Luís, Teresa, Luz e Gonçalo; as suas noras, Dalila e Marta; os seus netos, Carolina e Bruno, João, Laura, Maria e Luís, e o seu bisneto, Afonso; participam o falecimento da sua querida Mãe, Sogra, Avó, e Bisavó, residente que foi à Estrada Dr. João Abel de Freitas n.º 106, São Roque, no Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada uma missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela, prosseguindo o seu funeral para cremação.

As cinzas serão depois depositadas em jazigo de família.

A família agradece as manifestações de pesar e carinho que tem recebido.

Funchal, 4 de dezembro de 2024