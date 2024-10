Maria Lidina de Menezes Nunes

O seu marido, o seu filho, os seus irmãos e irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizades o falecimento da sua querida parente, residente que foi na Estrada da Lapeira de Dentro, no Porto Santo, e que o seu funeral se realizará, na Quinta-Feira, dia 03/10/2024, pelas 11:00 horas no cemitério de Santa Cruz.

Será celebrado um discurso Bíblico, a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 10:00 horas, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, em Machico.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Agradecem também a toda a equipa de Hemato-Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como aos serviços de cuidados paliativos pelo profissionalismo nas funções que desempenham e por o fazerem com carinho, dando o máximo conforto à nossa familiar.

Santa Cruz, 2 de outubro 2024