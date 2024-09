Maria Isabel de Carvalho

Suas filhas: Nélia Maria Carvalho Rodrigues e Ana Maria Carvalho Rodrigues, sua irmã, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, com enorme e profundo pesar participam a partida da sua querida mãe e parente, residente que foi na Rochinha, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 11h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação em jazigo no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 10h30, na referida Capela.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Agradecem todo o profissionalismo, dedicação e carinho da equipa médica, de enfermagem e auxiliares do 4º piso poente do H. dos Marmeleiros. A Enf. Tânia e ao Enf. Vítor Basílio do serviço de Urgências do H. Dr. Nélio Mendonça, para estes, um especial reconhecimento e gratidão que ficará sempre registado, assim como, todo o pessoal afecto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, nomeadamente, auxiliares, administrativos, motoristas, pessoal de limpeza, etc... e sobretudo, à Dra. Carolina Soares e a equipa de enfermagem.

Bem-Haja!

Quarta-feira, dia 18 de Setembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 19h00, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima - Rochinha, pelo que renova os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

O Talho “Os Carvalhos” no Santo da Serra, de João Luís Mendes Carvalho e Martinho Mendes Carvalho, com profundo pesar participam o falecimento da sua saudosa tia, Sra. Maria Isabel, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa pelas 10h30, na Capela do Cemitério de São Martinho, após a qual prosseguirá para inumação em Jazigo.