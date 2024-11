Sua filha Lídia Pereira, genro, neta, netos, afilhado, sobrinha, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Eugénia Silva, natural da freguesia da Calheta, residente que foi no Caminho Velho da Tendeira, Caniço.

O funeral realizar-se-á amanhã, segunda-feira, dia 18 de novembro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel, 1) pelas 12.30h, com destino à capela do cemitério de São Gonçalo – Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece à diretora, equipa de apoio social e demais colaboradores do Atalaia Living Care, por todo o profissionalismo, carinho e atenção como cuidaram do seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º Dia na sexta-feira, dia 22 de novembro, pelas 18.30h na Igreja Paroquial Nossa Senhora das Dores, Assomada-Caniço, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 17 de novembro de 2024