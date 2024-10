Seus filhos, nora, genros. netos, bisnetos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, presente e ausente, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua querida mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Travessa da Portada, Fajã do Penedo, freguesia de Boaventura, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:15 horas para a Igreja Paroquial da Fajã do Penedo, Boaventura, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua querida parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Um agradecimento, muito especial, a toda equipa do Atalaia Living Care por todo o carinho e dedicação que trataram a sua querida parente.

Na próxima sexta-feira ( 11 - 10 ), pelas 18:00 horas na referida Igreja, haverá missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

A Assembleia Municipal de São Vicente manifesta o seu profundo pesar perante a morte de Maria Claudina Fernandes Camacho, mãe do presidente da Junta de freguesia de Boaventura, Lino Joaquim dos Santos Camacho e associa-se ao luto e à dor sentida pela família e amigos mais próximos.

A Junta de Freguesia de Boa Ventura, a Assembleia de Freguesia de Boa Ventura e seus funcionários, participam o falecimento da Sra. Maria Claudina Fernandes Camacho, Mãe do Senhor Presidente da Junta Lino Joaquim dos Santos Camacho e endereçam os mais profundos sentimentos aos seus familiares e amigos.

É com enorme sentimento de pesar que a Direção, colaboradores, utentes e sócios da Casa do Povo de Boaventura endereçam os pêsames à família pelo falecimento da senhora Maria Claudina...