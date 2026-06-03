Maria Catarina Fernandes

Seus filhos, noras, genro e netos, sua irmã, cunhadas, sobrinhos, afilhado, amigos, vizinhos demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Fonte da Rocha, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 03/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 07/06/2026, pelas 11:45 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 3 de junho de 2026