Maria Bernardete Gonçalves da Câmara

Seu filho, nora e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi ao Caminho do Jamboeiro (São Roque) – Funchal, mais se informa que seu funeral se realiza nesta quinta-feira, 3/10/2024, saindo do Hospital Particular da Madeira, pelas 10h00, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá missa de corpo presente pelas 11h00 seguindo em cortejo fúnebre para o seu lugar de eterno descanso no cemitério da freguesia.

A família desta nossa irmã parente e amiga endereça um especial e merecido agradecimento a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Particular da Madeira 2.º piso pela forma carinhosa com que sempre trataram esta nossa familiar.DESDE JÁ O NOSSO MUITO OBRIGADO.

São Roque – Funchal, 3 de outubro de 2024