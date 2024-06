Maria Alice Brazão Camacho Nascimento

A família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à Travessa Manuel de Sá Bacatela, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 26 de junho, com missa de corpo presente pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, seguindo após a cerimónia para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar. Participa que a missa do 7.º dia será celebrada no próximo domingo, dia 30.06.2022, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial do Caniço, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Especiais agradecimentos a todos os que, com carinho, profissionalismo e dedicação, apoiaram e acompanharam a nossa saudosa familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

Funchal, 25 de junho de 2024