Keanu Benito António

Seus pais Ricardo José Pita António, Sandra Maria Bettencourt de Afonseca, sua irmã Bianca António, cunhado, seus avós, sua namorada, tios, primos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo que foi residente ao Caminho Cova do Til nº22 Lombada, freguesia de São Martinho, e que o seu funeral se realiza amanhã, domingo (11-08-2024), pelas 13.00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de Cerimonia Evangélica pelas 12.30 horas na referida capela.

Solicitam a gentileza das pessoas que queiram participar nestas cerimónias fúnebres o favor de usarem vestuário branco.

Funchal, 10 de agosto de 2024