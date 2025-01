José Luís Gomes de Freitas

Sua esposa Vanda Maria Freitas da Silva, seus filhos, Desidério Freitas, Élvio Freitas, Márcio Freitas, Andreia Freitas, noras, genro, netos, netas, bisneta, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à Avenida Luís de Camões, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, seguindo após a cerimónia para inumação em jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima sexta-feira, dia 31.01.2025, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial da Sagrada Família no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Pai Um exemplo de ser humano... um grande homem... amigo de todos... o seu sorriso sincero e caloroso enchia qualquer sala... era um ser extraordinário de enumeras qualidades, todas elas boas...o nosso pai era o nosso melhor amigo, nos providenciou uma infância fantástica e preparou-nos para os adultos que nós torna-mos... ele vive em todos nós... cada um de nós quatro temos um grande legado deixado por ele... tudo faremos para o honrar e o deixar orgulhoso... será com certeza a estrela que mais brilha no céu... foste o maior, o herói o grande amigo... sempre nos aconselhaste de uma forma sabia e prudente... o melhor pai, avô, grande avô... que alguém poderia alguma vez pedir... obrigado pai... descansa em paz e tudo faremos para que a tua memória prevaleça... Te amamos muito papá...

Nos deixaste muito cedo...

Funchal, 28 de janeiro de 2025