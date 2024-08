José Américo Fernandes Gonçalves

Sua esposa Maria José Garcês de Freitas Gonçalves, seu filho André Gonçalo Freitas Gonçalves, sua mãe Ana Maria Gonçalves Fernandes, sua sogra Maria Isabel Garcês Freitas Gonçalves, seus irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, afilhados, primos, padrinhos, amigos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Jardim, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 22/08/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 10:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 28/08/2024, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Campanário, 22 de agosto de 2024