José Amaro Freitas Faria

Sua mulher, Maria Dulce Silva Alves Faria, seus filhos: Evaristo Faria, Feliciana, Petty, Olga e Elbano, seus genros, noras, netos, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio, primo, parente e amigo e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para Jazigo no referido cemitério.

A família, muito reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia no próximo Sábado, dia 05, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia da Sagrada Família-Cruz de Carvalho.

A família agradece aos profissionais de saúde do Hospital dos Marmeleiros - 3 piso poente, em especial ao Sr. Dr. Rui Fernandes, à Sr.ª Dr.ª Joana Jacinto e à equipa de Enfermagem, diretamente relacionada com os seus cuidados, pela forma atenciosa e dedicada como sempre trataram o seu familiar.

Funchal, 1 de outubro de 2024