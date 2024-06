Seus filhos, Tatiana, Catarina e Roberto, netos, pais, irmãos, cunhadas, tios, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, avô, filho, irmão, cunhado, sobrinho, tio, primo e parente, e que o seu funeral se realiza hoje quinta-feira dia 20.06.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na capela do cemitério de Santo António, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º Dia na próxima sexta-feira dia 21.06.2024, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal.

Seus tios João Carlos Freitas Fernandes e Maria Gorete Sousa Fernandes (ausentes) filhos, enteados participam o falecido do seu saudoso sobrinho e primo Sr. João Hélder Tavares Canhas e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, no cemitério de Santo António.

Seus tios José Carlos Andrade Fernandes e Celeste Maria Sousa Fernandes suas filhas Mónica e Marina, genros, netos e neta participam o falecido do seu saudoso sobrinho e primo Sr. João Hélder Tavares Canhas e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas, no cemitério de Santo António.

Seus tios José Aldónio de Sousa e sua esposa Maria Magna Rodrigues de Sousa e filha Mariana Rodrigues de Sousa participam o falecimento do seu saudoso sobrinho me primo Sr. João Hélder Tavares Canhas e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas no cemitério de Santo António.

Funchal, 20 de junho de 2024