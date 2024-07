Sua esposa, Paula Martins, seus filhos: Vítor, Carlos e Ana, noras, genro, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e os demais familiares, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de Santo António da Serra, concelho de Santa Cruz, cujo funeral se realiza hoje pelas 14h00, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha), onde decorrerá um pequeno velório a partir das 12h30, para inumação no Cemitério de Nossa Senhora da Angustias em São Martinho.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 13h30, na referida Igreja.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Do centro da freguesia do Santo da Serra partirá, pelas 11h30, um autocarro a fim de transportar as pessoas interessadas em participar nestas cerimónias, efectuando o trajecto por João Ferino em direcção à Camacha, onde contornará o Largo da Achada, seguindo pela via expresso, com destino à referida Igreja, após às cerimónias, regressará ao local de partida.

A Junta de Freguesia de Santo António da Serra – Santa Cruz vem manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. João Florêncio de Gouveia Martins, pai do Dr. Carlos Jorge Gouveia Martins, membro da Assembleia de Freguesia de Santo António da Serra.

A todos os familiares e amigos, endereçamos as nossas mais sinceras e sentidas condolências.

Quinta-feira, dia 1 de Agosto, pelas 18h00, terá lugar na Igreja Paroquial de Santo António da Serra a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7º dia, reiterando uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Santa Cruz, 26 de julho de 2024