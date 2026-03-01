Irene Maria Pestana de Andrade

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 01/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:45 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 05/03/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Lar Bela Vista, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 1 de março de 2026.