Énio Romano de Jesus Álvares

Sua esposa, Cidália Maria Vieira Álvares, seus filhos, Énia Maria Vieira Álvares, Roberto Alexandre Vieira Álvares e João Carlos Vieira Álvares, suas noras, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi à rua da Morena, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:30 horas, para a capela do crematório de Nossa Senhora da Angústias, cemitério São Martinho, onde será celebrada uma cerimónia religiosa, a cargo da Igreja Baptista do Funchal pelas 12:30 horas, prosseguindo pelas 13:00 horas para cremação no mesmo.

A família agradece muito reconhecida, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na cerimónia por sua intenção.

Endereçam ainda um agradecimento especial, à equipa médica e à equipa de enfermagem, na pessoa do enfermeiro Paulo Figueiredo, do 3º andar nascente do hospital dos Marmeleiros, os cuidados de saúde prestados ao seu parente com inigualável saber, de forma dedicada e humana, e às equipas de assistentes operacionais os cuidados gerais prestados de forma profissional. Bem-haja.

Santa Cruz, 28 de julho de 2024