Custódia do Nascimento

Sua irmã, Irene Faria Do Nascimento, e seus sobrinhos presentes e ausentes, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, tia, amiga, vizinha e parente, residente que foi ao Caminho Dom Fernando, Sitio do Barreiro, São João, Freguesia da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira dia 12 de Julho de 2024, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendoça, pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial de São João, Freguesia da Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá para inumação no Cemitério da dita Freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Estará disponível um autocarro, para as pessoas que queiram acompanhar o seu funeral, saindo das Fontes às 10:15, subindo o Moreno, Estrada de São João, Boa Morte para a Igreja de São João com missa às 11:00, regressando depois ao mesmo local após o funeral.

Mais participam que na próxima quarta-feira dia 17 de Julho de 2024 será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de São João, Freguesia da Ribeira Brava, pelas 18:30 horas.

Ribeira Brava, 12 de julho de 2024