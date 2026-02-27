Andreia Rubina Alves Caires Teixeira

Seu marido, Ricardo Teixeira, filhos, genro, sua mãe, sogro, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, com enorme e profundo pesar comunicam às pessoas de suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi na Assomada – Mãe de Deus na freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Na próxima Quarta-feira, dia 4 de Março, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 19h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela da Mãe de Deus - Caniço, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 27 de fevereiro de 2026