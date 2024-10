Amélia Freitas

Sua filha Maria Iolanda de Freitas, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, tia, prima e parente, residente que foi à Rua Nova do Curral dos Romeiros, freguesia do Monte, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 08.10.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na capela do cemitério do Monte, prosseguindo o seu funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo dia 13.10.2024, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial do Curral dos Romeiros, freguesia do Monte, Funchal.

A família agradece à direção, médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Lar da Ajuda Unidade da Ajuda IV, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa parente.

Funchal, 8 de outubro de 2024