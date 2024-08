Alexandre Marques de Gouveia

Sua esposa, Maria Beatriz da Silva Rodrigues, filhos, noras, netos, sua cunhada, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar, participam a partida do seu querido parente, residente que foi ao sítio da Abegoaria, na freguesia do Caniço, cujo funeral se realizará amanhã, Domingo, com a celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Finda a cerimónia, prosseguirá para inumação em jazigo no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente às pessoas que com a sua oração e participação a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Sábado, dia 24 de Agosto pelas 17h00, terá lugar na Igreja Paroquial das Eiras - Caniço a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7.º dia, reiterando uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 17 de agosto de 2024