O Primeiro-ministro português reuniu-se hoje com Edmundo González Urrutia, reconhecido por vários países e organizações internacionais como Presidente eleito da Venezuela no escrutínio de 28 de julho, apesar das autoridades eleitorais terem proclamado Nicolás Maduro como vencedor.

Ao que tudo indica, o encontro informal com Luís Montenegro teve lugar durante a manhã de hoje no Palacete de São Bento, residência oficial do Primeiro-Ministro.

O encontro, que não consta da agenda chefe do Executivo português, foi revelado por Sebastião Bugalho, eurodeputado eleito pela Aliança Democrática nas eleições parlamentares europeias de 2024, através de uma ‘story’ publicada na sua conta pessoal na rede social Instagram.