O número de utilizadores de autocarros em Amarante aumentou 33% desde que a autarquia local, em setembro de 2021, concessionou aquele serviço a um único operador, avançou hoje à Lusa fonte do município.

Segundo a fonte, em 2024, foi atingido o número de 750 mil utilizadores, no conjunto das 28 linhas que servem todas as freguesias do concelho.

Aquela autarquia do distrito do Porto destaca que numa das linhas, que liga a cidade à estação de Vila Meã (Linha do Douro), há registo de 18 mil passageiros anuais, que beneficiaram de condições especiais, como incentivo à utilização do transporte ferroviário. Neste caso, os bilhetes simples têm um custo de 60 cêntimos e são gratuitos para quem detém título válido da CP.

Estes números são o resultado da aposta política, mas também financeira, de cerca de 600 mil euros anuais, que o município tem realizado, desde 2021, para promover a mobilidade no seu território, acrescenta a fonte.

Os munícipes podem aceder ao passe urbano, de 15 euros, ao bilhete simples urbano, de 60 cêntimos, ao passe municipal, de 30 euros, ou ao passe inclusivo gratuito para pessoas com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Também está disponível o passe sénior gratuito resultante do apoio do município, conciliado com a política social da empresa concessionária, que já apoia 900 idosos mensalmente.

O passe inclusivo beneficia cerca de 50 munícipes, mantendo-se o transporte para pessoas com mobilidade reduzida em cadeira de rodas, operado pela Cercimarante, gratuito para portadores de deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Para a vereadora Rita Batista, que detém o pelouro da mobilidade, “estes investimentos são uma clara demonstração do compromisso da câmara com a mobilidade sustentável e inclusiva”.

À Lusa, a autarca disse acreditar que “garantir transportes acessíveis e de qualidade é essencial para a qualidade de vida dos cidadãos”.

O atual serviço compreende 28 linhas e cerca de 800 paragens, nas 26 freguesias do concelho.

O operador, designado “RodoAmarante”, foi formado no âmbito de um consórcio entre duas empresas que acabou por ser o escolhido, após um concurso público internacional lançado pela Câmara de Amarante, que se constituiu como autoridade de transportes, em abril de 2020, com um valor base de 1,5 milhões de euros.

A concessão contemplava a exploração das linhas do concelho, com caráter de exclusividade, por um prazo de cinco anos.