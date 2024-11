A atual vice-presidente da direção nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho, foi hoje eleita nova bastonária, substituindo Francisco Miranda Rodrigues, que estava no cargo desde 2016, de acordo com os resultados provisórios.

Sofia Ramalho, a líder da ‘Lista B’ e atual vice-presidente da direção liderada por Francisco Miranda Rodrigues, que não concorreu a um novo mandato, alcançou 2.834 votos, de acordo com os resultados publicados no ‘site’ da ordem.

A ‘Lista A’ à direção nacional, liderada Ana Conduto, somou 2.704 votos e a ‘Lista C’, de Eduardo Carqueja, alcançou 1.634 votos. Registaram-se ainda 81 votos em branco e 7 nulos.

Fonte da OPP tinha adiantado à Lusa que podiam votar nas eleições para os órgãos nacionais e regionais, para o mandato 2025-2028, um total de 21.231 profissionais da classe.

O sufrágio decorreu através de voto eletrónico, mesmo para os eleitores que optaram por votar presencialmente na sede e nas cinco delegações regionais da OPP, de acordo com a mesma fonte.

Os membros da ordem, criada em 2008, elegeram também para a Assembleia de Representantes, o Conselho Fiscal, o Conselho Jurisdicional e o Conselho de Supervisão.

Nestas eleições foram também escolhidas as direções regionais do Norte, do Centro, do Sul, dos Açores e da Madeira, assim como os Conselhos de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde, de Psicologia da Educação e de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações.

De acordo com os resultados provisórios, a ‘Lista B’ somou mais votos em todas estas votações, à exceção da Direção Regional do Sul, conquistada pela ‘Lista A’.