RTP mais do que triplica resultados líquidos para 2,5 ME em 2023

A RTP fechou 2023 com resultados líquidos positivos pelo décimo quarto ano consecutivo, no valor de 2,5 milhões de euros, que comparam com cerca de 800 mil euros em 2022, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a RTP adianta que as receitas totais ascenderam a 235 milhões de euros (+4,5 milhões de euros que em 2022) e que os gastos e perdas totalizaram 217,4 milhões de euros (-0,4 milhões de euros que em 2022).

Os resultados operacionais subiram 39% face a 2022, para 17,7 milhões de euros, e a dívida bancária diminuiu 15,4%, para 71,7 milhões de euros.

A RTP afirma que a subida das receitas se deveu sobretudo ao aumento em publicidade para 21,7 milhões de euros (+0,4 milhões de euros, devido ao contributo das áreas não linear, internet e rádio) e nos serviços de produção (+4,3 milhões de euros).

A receita com venda de conteúdos por ausência de revenda de direitos de eventos desportivos internacionais diminuiu 5,3 milhões de euros e a receita da Contribuição para o Audiovisual aumentou para 190,1 milhões de euros (+5 milhões de euros).

Em relação aos gastos e perdas, que totalizaram 217,4 milhões de euros, a RTP precisa que o custo de grelha diminuiu para 79,6 milhões de euros, essencialmente pelo efeito de não ser ano de Mundial ou Europeu de Futebol Masculino (-6,8 milhões de euros) e que os gastos com pessoal aumentaram para 96,7 milhões de euros seguindo a subida de referência para a Função Pública (+5,3 milhões de euros).

Os fornecimentos e serviços externos aumentaram para 38,4 milhões de euros, essencialmente devido aos efeitos da inflação (+1,2 milhões de euros).

O investimento ascendeu a 4,6 milhões de euros, mais 0,6 milhões de euros do que em 2022.

“A RTP continua a privilegiar o investimento em inovação, com candidaturas ao SIFIDE referentes a investimento entre 2021 e 2023 no montante acumulado de 1,5 milhões de euros”, afirma o comunicado, adiantando que “na sequência da aprovação de duas candidaturas a apoios do PRR a investimentos em sustentabilidade energética, a RTP prevê a sua conclusão em meados de 2025”.

A RTP refere também que o capital próprio foi reforçado em 3,1 milhões de euros, sendo residualmente negativo de 3,6 milhões de euros no final de 2023.