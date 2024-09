A estrutura do PS na ilha Terceira acusou hoje o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) de “inação e desinteresse” no desenvolvimento turístico da ilha, sobretudo durante o inverno, considerando que coloca em causa a sustentabilidade das empresas.

Citado em nota de imprensa, Luís Leal, membro do Secretariado do PS da ilha Terceira, refere que a “perda comparativa de importância da ilha no contexto do turismo regional”, nomeadamente nas ligações aéreas internacionais de e para a ilha, tem sido uma “preocupação manifestada pelos empresários locais”.

Segundo o dirigente, a situação “acentua-se profundamente na época baixa, tornando a sazonalidade muito longa e acentuada, de acordo com as empresas do setor”.

Os socialistas lamentam a “total ausência de estratégia do Governo Regional em matéria de ligações aéreas de e para a ilha, nomeadamente entre 27 de outubro e 29 de março, o denominado inverno IATA”.

“A falta de reforço das ligações aéreas prejudica a expectativa dos empresários locais e as centenas de postos de trabalho existentes no setor do turismo”, havendo dificuldades em pagar salários, acrescenta o dirigente.

Luís Leal lamenta ainda que, para o próximo inverno, a SATA tenha anunciado mais ligações diretas entre a cidade do Porto e os Estados Unidos e Canadá do que para a ilha Terceira.

“É lamentável que, mais uma vez, a Terceira seja deixada para trás, uma vez que estão a ser anunciadas de forma sistemática a abertura de novas rotas no inverno para outros destinos dentro e fora da região, tais como Faro, Funchal, Milão, Montreal, Paris, entre outras”, refere.