Prisão preventiva para homem que matou a mulher na via pública em Lisboa - PSP

Um homem detido no domingo, em Lisboa, por ter matado a mulher na via pública, em contexto de violência doméstica, ficou em prisão preventiva, disse hoje à Lusa fonte da PSP.

O homem, com 55 anos, foi ouvido hoje em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva como medida de coação, revelou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O homem foi detido no domingo depois de ter matado a mulher, também com 55 anos, com uma faca na via pública na Avenida de Ceuta, indicou a Direção Nacional da PSP.

O alerta foi dado pelas 22:00 de domingo e, segundo o oficial de serviço na Direção Nacional da PSP, tratou-se de um homicídio em contexto de violência doméstica.