A Comissão de Economia do parlamento dos Açores aprovou hoje, por unanimidade, um pedido de audição urgente do presidente do Conselho de Administração do grupo SATA, Rui Coutinho, para explicar o novo plano de sustentabilidade da companhia aérea.

A iniciativa foi proposta pelo deputado socialista Carlos Silva, que entende que as medidas anunciadas pelo CEO da SATA - que poderão ter um impacto financeiro superior a 65 milhões de euros - devem ser devidamente explicadas na Assembleia Legislativa dos Açores.

“Parece-me uma matéria bastante relevante que suscita, obviamente, esclarecimentos adicionais”, realçou o deputado do maior partido da oposição no arquipélago, recordando que “está em curso um plano de reestruturação” na SATA.

“Estas novas medidas revelam desvios significativos face àquilo que foi negociado, portanto, justifica-se, claramente, a audição do presidente do grupo SATA”, afirmou.

Rui Coutinho apresentou em 09 de janeiro um plano de sustentabilidade financeira para a companhia aérea açoriana, com um conjunto de 40 medidas para aplicar ao longo de 2025, com as quais pretende poupar cerca de 65 milhões de euros.

“Estamos plenamente conscientes de que vamos pôr as empresas [SATA Air Açores e Azores Airlines], no curto/médio prazo a andar noutro sentido, que é aquilo que nós pretendemos, [que é] pôr a SATA a voar mais alto”, admitiu na altura o CEO da SATA.

O plano elaborado pelas equipas de gestão do grupo SATA visa aumentar receitas e diminuir custos, incrementar a eficiência operacional e modernizar a gestão dos recursos internos.

A reavaliação tarifária e a otimização do plano operacional (que inclui a exclusão de algumas rotas), a disponibilização de espaços publicitários no exterior e no interior das aeronaves e aumento de lugares disponíveis nos aviões A320 NEO são algumas das medidas previstas para aumentar as receitas.

A conclusão da renovação da frota, a reestruturação das operações de manutenção e o aumento da utilização das energias verdes nos equipamentos de solo são outras das medidas anunciadas pelo CEO da SATA.

Já no que diz respeito à reestruturação dos serviços de suporte, destaca-se a modernização do ‘contact center’ (com um impacto financeiro de 4 milhões de euros) e do site corporativo, e ainda a realização de compras conjuntas com empresas parceiras para otimização de custos e reorganização de processos internos para aumento de produtividade.

A SATA também vai avançar com vendas a bordo e proceder à otimização de processos para reduzir o tempo de rotação das aeronaves e melhorar a pontualidade, bem como proceder à otimização de sinergias e de complementaridade entre as companhias SATA Air Açores e Azores Airlines.

O grupo SATA manteve nos primeiros nove meses de 2024 a tendência de crescimento já registada no ano passado, mas o resultado líquido acumulado é negativo em 43,6 milhões de euros.